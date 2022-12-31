



В Литве принят закон о выделении 38 миллионов долларов пережившим Холокост

На этой неделе парламент Литвы принял закон о выделении более 37 миллионов евро в качестве реституции для переживших Холокост и их наследников.



Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы, представила законопроект в Сейме, национальном законодательном органе Литвы в Вильнюсе, 15 ноября, предлагая почти вдвое увеличить сумму, которую правительство уже выделило на реституцию в стране, где 90% ее евреев были убит во время Холокоста. Сегодня в стране осталось всего 5000 евреев.



Всемирная организация по реституции евреев назвала это "важным шагом к обеспечению справедливости литовцам, пережившим Холокост, и их семьям за ужасы, которые они перенесли во время Второй мировой войны и после нее".



Законопроект был принят подавляющим большинством голосов: 72 депутата проголосовали за, шестеро против и двое воздержались.



"Никто не может вернуть утраченные жизни и возродить сообщества, которые когда-то были у нас. Однако подход правительства к реституции литовской еврейской общины, разрушенной во время Холокоста, является правильным и приветствуется нашей общиной", — сказала Фания Куклянски, президент Литовской еврейской общины, сообщает Baltic News Network.



Настоящий законопроект позволит оставшимся в живых и их наследникам подавать заявления о реституции личного имущества.



Несмотря на подавляющее большинство голосов в Сейме, не все поддержали законопроект.



"Наша фракция его не поддержала. Мы считаем, что проблема решена. Ни мотивы, ни настоящие причины этого не понятны", — заявил бывший премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который сейчас является председателем партии "Демократический союз для Литвы" и голосовал против законопроекта.



"Если бы мы применяли тот же подход, то история с компенсациями была бы бесконечной", — добавил он, указывая на литовцев-неевреев, потерявших имущество как во время нацистской, так и советской оккупации.



"Если каждое правительство начнет считать, что имеет исключительное право принимать решения о реституции, то, следуя логике, каждое новое правительство может начать думать, что оно имеет право также на компенсацию всем гражданам Литвы, которые потеряли свое имущество в 1940-х годах и которые не получили никакой компенсации", — сказал Сквернялис.