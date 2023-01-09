



В "Ликуде" заявили, что Ганц "сеет семена анархии"

В партии "Ликуд" ответили на комментарии Бени Ганца, намекающие, что Биньямин Нетаниягу ведет Израиль к гражданской войне.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



В "Ликуде" отметили, что Ганц не осудил члена Кнессета Ахмада Тиби за сделанные им сегодня комментарии, в которых он приравнивал полицейских к террористам, и сравнил министра юстиции с нацистом.



"Ганц, который не осудил это сравнение министра юстиции с нацистом и израильского правительства с Третьим рейхом, сеет семена анархии", - подчеркнули в "Ликуде".



Напомним, что Ганц заявил, что ответственность за развязывание гражданской войны в Израиле ляжет на Нетаниягу.