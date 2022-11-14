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В "Ликуде" возмущены планом назначения Рона Дермера главой МИД
14.11.2022 07:55 Ольга Белозерова

В "Ликуде" возмущены планом назначения Рона Дермера главой МИД

Члены партии "Ликуд" возмущены своим лидером Биньямином Нетаниягу из-за его желания назначить бывшего посла Рона Дермера на должность министра иностранных дел.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Если Нетаниягу назначит Дермера министром иностранных дел, это будет плевок в членов "Ликуда", избранных на праймериз партии. Это также будет преднамеренным оскорблением тех членов "Ликуда", которые так много работали для партии. Здесь нет проблемы передачи портфеля партнеру по коалиции - Нетаниягу просто хочет навязать его нам", - заявил источник в партии. 

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