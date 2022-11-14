



В "Ликуде" возмущены планом назначения Рона Дермера главой МИД

Члены партии "Ликуд" возмущены своим лидером Биньямином Нетаниягу из-за его желания назначить бывшего посла Рона Дермера на должность министра иностранных дел.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Если Нетаниягу назначит Дермера министром иностранных дел, это будет плевок в членов "Ликуда", избранных на праймериз партии. Это также будет преднамеренным оскорблением тех членов "Ликуда", которые так много работали для партии. Здесь нет проблемы передачи портфеля партнеру по коалиции - Нетаниягу просто хочет навязать его нам", - заявил источник в партии.