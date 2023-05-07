



В “Ликуде” раскритиковали ”Оцма Иегудит” за бойкот заседания кабинета министров

Члены правящей партии ”Ликуд” резко критикуют министров от ультраправой партии ”Оцма Иегудит” за то, что они пропустили сегодняшнее заседание кабинета министров в рамках растущей напряженности между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.



Депутат от ”Ликуда” Давид Битан призывает ”Оцма Иегудит”прекратить бойкот голосов в Кнессете. ”Это создает динамику краха правительства”, — говорит он в интервью Армейскому радио.



Коллега-депутат от ”Ликуда” Кети Шитрит говорит, что партия Бен-Гвира получила ”критические позиции” в правительстве и комитетах Кнессета, отрицая, что ее ”сокращают”.



”Сложно разобраться со всей этой головоломкой под названием ”израильское правительство”, — говорит она 12 каналу.



Согласно сообщениям СМИ, министр обороны Йоав Галант заявил на сегодняшнем заседании кабинета министров, что хранение тел террористов не является ”активом” по отношению к палестинским террористическим группировкам, ”за исключением очень редких случаев, связанных в основном с ХАМАС”.

”Меня не трогает нападающий на меня министр, особенно те, кто видел меньше тел террористов, чем я”, — добавляет Галант, бывший генерал, имея в виду возражение Бен-Гвира против возвращения тела палестинского террориста .



