



В "Ликуде" ответили на условия Лапида о переговорах по реформе

Партия премьер-министра “Ликуд“ отказала лидеру оппозиции Яиру Лапиду в требовании 18-месячного замораживания законодательной базы в качестве предварительного условия для повторных переговоров для поиска компромисса по судебной реформе.



“Яир Лапид готов вести переговоры с Абу Мазеном” — прозвище президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса — “без предварительных условий, но для “Ликуда” он устанавливает список предварительных условий для переговоров”, — говорится в заявлении партии.



“Мы приглашаем Лапида начать переговоры сегодня, чтобы мы все могли прийти к широкому соглашению”, — сказано в заявлении.





