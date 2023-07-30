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В "Ликуде" ответили на условия Лапида о переговорах по реформе
30.07.2023 16:42 Ирина Демьянова

В "Ликуде" ответили на условия Лапида о переговорах по реформе

Партия премьер-министра “Ликуд“ отказала лидеру оппозиции Яиру Лапиду в требовании 18-месячного замораживания законодательной базы в качестве предварительного условия для повторных переговоров для поиска компромисса по судебной реформе.

“Яир Лапид готов вести переговоры с Абу Мазеном” — прозвище президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса — “без предварительных условий, но для “Ликуда” он устанавливает список предварительных условий для переговоров”, — говорится в заявлении партии.

“Мы приглашаем Лапида начать переговоры сегодня, чтобы мы все могли прийти к широкому соглашению”, — сказано в заявлении.


 

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