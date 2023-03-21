



В "Ликуде" ответили Баркату на слова о БАГАЦе

В "Ликуде" ответили на заявление министра экономики Нира Барката относительно БАГАЦа.



Ранее министр сказал, что если БАГАЦ отменит реформы, то "мы выполним его вердикт".



В "Ликуде" сказали, что "абсурдная дискуссия" о конституционном кризисе лишь иллюстрирует необходимость в проведении правовой реформы для "восстановления надлежащего баланса между ветвями властями".



"БАГАЦ не имеет полномочий или оснований вмешиваться в поправку к Основному закону, которая определяет, как будут назначаться судьи", - подчеркнул он.

