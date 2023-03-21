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В "Ликуде" ответили Баркату на слова о БАГАЦе
21.03.2023 12:52 Алина Груднева

В "Ликуде" ответили Баркату на слова о БАГАЦе

В "Ликуде" ответили на заявление министра экономики Нира Барката относительно БАГАЦа.

Ранее министр сказал, что если БАГАЦ отменит реформы, то "мы выполним его вердикт".

В "Ликуде" сказали, что "абсурдная дискуссия" о конституционном кризисе лишь иллюстрирует необходимость в проведении правовой реформы для "восстановления надлежащего баланса между ветвями властями".

"БАГАЦ не имеет полномочий или оснований вмешиваться в поправку к Основному закону, которая определяет, как будут назначаться судьи", - подчеркнул он.
 

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