



В "Ликуде" отрицают сообщения о планах на Лапида и Ганца

Партия "Ликуд" опровергла сообщения СМИ о том, что изучает возможность привлечения в коалицию лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца.



"Сообщения о том, что Нетаниягу свяжется с Ганцем или Лапидом, являются вымыслом, не соответствующим действительности", — сказано в заявлении.



Уточняется, что премьер-министр создал правое правительство на четыре года, "и так оно и будет".



Ранее источник сказал, что Нетаниягу пригласит Лапида или Ганца работать с ним, чтобы восстановить "здравомыслие" на политической арене и служить противовесом крайне правым.

