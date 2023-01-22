Новости » Политика
В "Ликуде" отрицают сообщения о планах на Лапида и Ганца
22.01.2023 16:04 Алина Груднева

В "Ликуде" отрицают сообщения о планах на Лапида и Ганца

Партия "Ликуд" опровергла сообщения СМИ о том, что изучает возможность привлечения в коалицию лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца.

"Сообщения о том, что Нетаниягу свяжется с Ганцем или Лапидом, являются вымыслом, не соответствующим действительности", — сказано в заявлении.

Уточняется, что премьер-министр создал правое правительство на четыре года, "и так оно и будет".

Ранее источник сказал, что Нетаниягу пригласит Лапида или Ганца работать с ним, чтобы восстановить "здравомыслие" на политической арене и служить противовесом крайне правым.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы