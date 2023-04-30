



В "Ликуде" обвиняют партию "Еш Атид" в саботаже переговоров о судебной реформе

Переговоры в резиденции президента по судебной реформе возобновятся на этой неделе.



СМИ сообщают, что партия "Ликуд" обвиняет оппозиционную партию "Еш Атид" в отсутствии прогресса в переговорах, а один из официальных лиц заявил, что представители "Еш Атид" "делают все, чтобы не допустить достижения договоренностей на переговорах".



По мнению высокопоставленных лиц "Ликуда", пока "Еш Атид" будет участвовать в переговорах в резиденции президента, достичь компромисса по вопросу судебной реформы будет невозможно. Чиновники заявили, что компромисс возможен только в том случае, если переговоры с партией "Маханэ Мамлахти" пройдут без участия "Еш Атид".



Среди приведенных ими примеров — требование представителей "Еш Атид" включить законопроект и вопрос о призыве харедим в ЦАХАЛ в переговоры о судебной реформе, а также большие разногласия, существующие между партиями "Еш Атид" и "Маханэ Мамлахти".



В ответ партия "Еш Атид" заявила, что ее позиции тесно согласованы с партией "Маханэ Мамлахти" и обе партии сходятся во взглядах по вопросу судебной реформы: "Ликуд" пытается создать конфликт между оппозиционными партиями, но распространение лжи никуда не приведет переговоры в резиденции президента. Между нами и партией "Маханэ Мамлахти".есть полное согласие по главному спорному вопросу – не допустить коалиции выбрать двух судей от своего имени через Комиссию по отбору судей".



