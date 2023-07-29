



В “Ликуде” хотят предоставить коалиции право запрещать политические партии

В Кнессете недавно зарегистрировали законопроект, разработанный депутатом от “Ликуда”, который запрещает БАГАЦу отменять решения Центральной избирательной комиссии о дисквалификации кандидатов или целых партий в бюллетенях для голосования.



Поскольку правящая коалиция обычно контролирует ЦИК, законопроект фактически даст правящему блоку контроль над тем, какие партии могут участвовать в выборах, пишет The Times of Israel.



В законопроекте , представленном Нисимом Ватури, говорится, что действующий закон предоставляет “абсолютную власть” БАГАЦу, который “нейтрализует“ Центральную избирательную комиссию, коллегию, возглавляемую судьей БАГАЦа, но в остальном состоящую из представителей различных политических сторон.



Учитывая давнюю критику Ватури в адрес израильских законодателей-арабов и теплые связи с партией “Оцма Иегудит“, широко известно, что его законопроект направлен на лишение права участвовать в выборах партий с арабским большинством.



Однако радикальный характер законодательства Ватури устранит единственную оставшуюся преграду для коалиции, чтобы запретить любой партии, против которой она выступает, участвовать в выборах.



На фоне возмущения в пятницу Ватури написал в Twitter, что он представил закон только для того, чтобы разоблачить лицемерие оппозиции, учитывая, что правая партия последнего блока НДИ внесла практически такой же законопроект в 2016 году.



Однако Ватури еще не отозвал свой законопроект и не сказал, что планирует это сделать.



Во время каждой избирательной кампании комиссия рассматривает петиции, поданные различными партиями, которые регулярно включают просьбы о дисквалификации кандидатов или партий в связи с обвинениями в подстрекательстве к терроризму.



В прошлом Центральная избирательная комиссия приняла большое количество этих петиций, что лишило бы возможности участвовать в выборах горстку израильских кандидатов-арабов и целые списки с арабским большинством, а также нескольких кандидатов-евреев-ультранационалистов — если бы не для последующих постановлений Верховного суда об отмене этих решений.



Законопроект Ватури был одним из нескольких, которые были представлены несколько месяцев назад, но только недавно были зарегистрированы Кнессетом в результате в значительной степени бюрократического шага, который подготавливает их к предварительному голосованию.



Ватури — один из самых правых депутатов Кнессета, и в последние месяцы он вызвал бурю негодования из-за серии комментариев, которые он сделал в СМИ.



Он утверждал, что некоторые родители намеренно решают сделать своих детей геями, давая им куклы для игр. Он раскритиковал администрацию Байдена за “вмешательство” в дела Израиля на фоне противодействия Вашингтона реформе судебной системы правительства; заявил , что Израиль может защитить себя без военной помощи США; и сказал, что еврейское государство “вероятно, немного более демократично, чем тамошняя система”.

