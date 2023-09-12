



В "Ликуде" Бен-Гвира заподозрили в желании развалить правительство

В "Ликуде" ответили министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру не его слова о том, что его партия не поддержит "капитуляцию" в резиденции президента во время переговоров по правовой реформе.



"Человек, который может решать, будет ли достигнут компромисс, – это только Нетаниягу", - сказали представители "Ликуда" в комментарии "Исраэль хайом".



Уточняется, что премьер-министр в этом вопросе обладает более обширными знаниями и принимает во внимание США и Саудовскую Аравию.



"В конечном итоге, Нетаниягу решит, что важнее. Бен-Гвир хочет свергнуть правительство? Давайте посмотрим, как что с ним будет на выборах. Он не переступит избирательный порог", - добавили в "Ликуде".



Ранее Бен-Гвир сказал, что выступает за переговоры, но против капитуляции в резиденции президента, которая стала бы унижением более половины правых избирателей.