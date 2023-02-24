



В "Ликуд" пожаловались на подстрекательства со стороны Барака

"Ликуд" в пятницу, 24 февраля, подала жалобу в полицию на бывшего премьер-министра Эхуда Барака, обвинив его в подстрекательствах к насилию и призывах к беспорядкам.



Такая реакция последовала за его словами о том, что солдаты обязаны отказываться от приказа, над которым "реет черный флаг", на фоне судебной реформы.



В "Ликуде" потребовали возбудить уголовное дело в отношении Барака, а также заявили, что его заявления пропитаны подстрекательством и могут мотивировать противников судебной реформы прибегать "к насильственным действиям, которые могут нанести ущерб государственному порядку и обществу в стране".





