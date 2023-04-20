



В Латвии запретили праздновать День победы

Сейм Латвии в двух чтениях принял закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая". Теперь в этот день в стране запрещены какие-либо публичные мероприятия, кроме связанных с Днем Европы, сообщает Delfi.



За закон проголосовали 79 депутатов. Согласно аннотации, цель закона - защитить интересы страны и общества, а также избежать беспорядков.



Закон призван не допустить угрозы и унижения ценностей Латвии как демократического и национального государства, прославления войны и искажения отражения исторических событий. Решение было принято в знак солидарности с народом Украины.



"Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов. Если для проведения таких мероприятий требуется разрешение от самоуправления, то оно не имеет права выдавать такие разрешения", - говорится в сообщении.