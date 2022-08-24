



В Латвии решили "изолировать от общества" людей, поддерживающих РФ

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что полгода российско-украинской войны полностью изменили мир, в особенности Европу. По его словам, именно с начала вторжения РФ Латвия лучше осознала цену свободы.



Левитс также подчеркнул, что РФ намеревалась расколоть западное сообщество, но наоборот укрепила как ЕС, так и НАТО.



"Миф о всемогуществе российской армии рухнул, и Украина показала, что лучшая тактика ведения войны может принести больше успеха, чем техническое превосходство", – сказал Левитс.



Он также отметил, что латыши стали "чувствительнее" относиться к россиянам в стране.



По мнению президента, война четко обозначила "нелояльную государству часть населения", и задача Латвии – "разобраться с ней и изолировать от общества".



"Ежедневно вы мало думаете об угрозе, но теперь мы ее видим. Это заставляет людей думать. Война показала, что мы, латыши, – за безопасную страну", – добавил Левитс.

