



В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

В Сейме Латвии депутаты предложили запретить русскоязычные субтитры в фильмах.



По данным Delfi, депутаты правительственной фракции Национального объединения в Сейме Латвии разработали поправки к закону "О государственном языке".



Они предложили изменить его таким образом, чтобы титры можно было давать на официальных языках ЕС, а русский из списка исключить, чтобы укрепить статус латышского как единственного государственного языка в Латвии.



"Параллельные титры фильмов на двух языках - латышском и русском - были введены во время оккупации. Такая практика не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества и укрепляет двухобщинную среду в Латвии", - сказано в заявлении.



