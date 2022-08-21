



В КСИР заявили, что Израиль "не в состоянии бороться против Ирана"

Представитель КСИР, бригадный генерал Рамезан Шариф заявил, что "сионистский режим испытывает большие трудности и страдает от наихудшей ситуации с безопасностью".



Об этом сообщает Tehran Times.



Член КСИР подчеркнул, что действия Израиля "никак не повлияли на Исламскую Республику, поскольку они не в состоянии бороться с Ираном".



"Мы наблюдали, как Израиль впервые потерпел поражение от ливанского движения сопротивления "Хизбалла" в 33-дневной войне. Израильтяне всегда напуганы и ужасно уязвимы. Они постоянно заявляют, что у них есть ракетная система "Железный купол" или киберсистемы, что подчеркивает их недостатки", - резюмировал Шариф.