



В Крыму уже мобилизовали 60 тысяч мужчин

На временно оккупированном полуострове Крым оккупационная администрация мобилизовала в российскую армию 60 тысяч мужчин. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Фейсбуке.



“В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тысяч человек. Более того, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар”, - говорится в сообщении.



Отмечается, что мобилизованных отвезли на полигоны в пгт. Перевальное, Казачью Бухту, г. Севастополь.



Как отмечают в КРЦ, повестки выдают "и тем, кто служил при Украине, и даже 53-летним отставным". "Стоят машины Росгвардии и прямо на улице выдают повестки всем подряд", - отметили в Крымскотатарском ресурсном центре.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал мобилизацию в Крыму еще одним элементом геноцидной политики России.



Крымских татар массово мобилизуют с мест компактного проживания в Крыму и доставляют в военкоматы.