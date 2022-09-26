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В Крыму уже мобилизовали 60 тысяч мужчин
26.09.2022 10:39 Раиса Вовк

В Крыму уже мобилизовали 60 тысяч мужчин

На временно оккупированном полуострове Крым оккупационная администрация мобилизовала в российскую армию 60 тысяч мужчин. Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Фейсбуке.

“В Крыму оккупационная администрация уже мобилизовала 60 тысяч человек. Более того, массово раздают повестки в местах компактного проживания крымских татар”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобилизованных отвезли на полигоны в пгт. Перевальное, Казачью Бухту, г. Севастополь.

Как отмечают в КРЦ, повестки выдают "и тем, кто служил при Украине, и даже 53-летним отставным". "Стоят машины Росгвардии и прямо на улице выдают повестки всем подряд", - отметили в Крымскотатарском ресурсном центре.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал мобилизацию в Крыму еще одним элементом геноцидной политики России.

Крымских татар массово мобилизуют с мест компактного проживания в Крыму и доставляют в военкоматы.

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