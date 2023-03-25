



В Крыму появилась ЧВК, которой руководит куратор “Вагнера” в Африке

В Крыму начал действовать разведывательно-штурмовой батальон “Конвой”. Им руководит соратник Евгения Пригожина и куратор ЧВК “Вагнер” в Африке Константин Пикалов, выяснили “Важные истории”.



Впервые о появлении в Крыму нового профессионального военного подразделения губернатор региона Сергей Аксенов рассказал в марте этого года.

“Когда на них смотришь, понимаешь, что эти люди могут все. Ребята, прошедшие все что можно, у руководителей – по несколько Орденов Мужества, начальник штаба – Герой России”, – сообщил Аксенов.





Вскоре после заявления Аксенова на телеканале “Россия-242 вышел сюжет о подразделении “Конвой”. В материале говорится, что батальоном командует Константин Пикалов с позывным “Мазай”.



Пикалов числится генеральным За месяц до этого Telegram-канал “Конвой” опубликовал видео с подписью “Глава Республики Крым Сергей Аксенов навестил на передовой наших конвойцев!”Вскоре после заявления Аксенова на телеканале “Россия-242 вышел сюжет о подразделении “Конвой”. В материале говорится, что батальоном командует Константин Пикалов с позывным “Мазай”.Пикалов числится генеральным директором “Военной-охранной компании "Конвой”. Впервые о нем стало известно из расследования Bellingcat . По информации журналистов, Пикалов курировал пригожинских политтехнологов на Мадагаскаре и в Центральноафриканской республике.

“Это ЧВК Аксенова, но все командование – бывшие сотрудники ЧВК Вагнер. Все – давно знакомые друг другу люди”, – рассказал изданию бывший наемник новой ЧВК.

Формально “Конвой” – это боевой армейский резерв БАРС, его члены заключают два контракта – один с “Конвоем”, второй — с Министерством обороны. Такая система позволяет иметь гарантированные выплаты в случае ранения или смерти.