



В Кремле в очередной раз отказались от несуществующих "переговоров" с Украиной

В Кремле исключают возможность переговоров с Украиной. Там считают, что этому якобы мешает "украинская позиция". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова.



"Действительно, пока никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается", - сказал Песков.



По его словам, для мирных переговоров якобы нужна так называемая "политическая воля Украины". Также он снова упомянул "требования России", которые якобы "хорошо известны".



Напомним, что в последнее время в Кремле перешли к открытому шантажу по переговорам с Украиной , там требуют выполнить "требования Москвы" и якобы террористические ракетные атаки по мирным городам закончатся.



На что у Украины жесткая позиция. Никаких переговоров с нынешним руководством РФ и призывы к мировому сообществу признать Россию страной-террористом и оказать еще большую помощь украинцам.