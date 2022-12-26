



В Кремле уже собрались проводить выборы на захваченных территориях Украины

Кремль собирается провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения, пишут "Ведомости".



В частности, один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник журналистов.



"По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов", - пишет издание.



По словам источника издания, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.



Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются".



Как сообщалось, кремлевские политтехнологи уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Политтехнологи уже готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что к выборам война против Украины закончится.