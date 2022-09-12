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В кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной
12.09.2022 15:30 Раиса Вовк

В кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной

В Кремле заявили, что не видят предпосылок для переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

"Мы не усматриваем в настоящее время какой-либо переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров", - заявил он.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что он в настоящее время не планирует начинать переговоры с Владимиром Путиным. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но чем больше откладывается процесс, тем сложнее будет договориться. 

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