



"В Кремле разочарованы контрнаступлением ВСУ"

В Кремле разочарованы контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, к переговорной позиции Украины в Москве по-прежнему не готовы.

"Путин в целом не понимает, что происходит на поле боя. Мы должны взять от РФ большую сумму долгов, чтобы они заплатили за все эти преступления конкретно: либо большими юридическими сроками, либо (жизнями) определенного количества людей на поле боя. Вот этот консенсус существует. (Но) Россия все еще не понимает, что может отвести (войска)", - цитирует его слова УНИАН.

Подоляк подчеркнул, что позиция Украины заключается в полном выводе войск РФ, репарациях, гарантиях безопасности и юридической ответственности за содеянные преступления.