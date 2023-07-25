Новости » Политика
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко
25.07.2023 13:46 Алина Груднева

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел двухчасовые переговоры с Александром Лукашенко.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".

"Они встречались для "сверки часов". Обсуждались, в том числе вопросы безопасности, целей достичь каких-то договоренностей не было", - отметил Песков.

Также стороны обсуждали экономическое сотрудничество и "внешние угрозы". Уточняется, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы