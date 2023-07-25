



В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел двухчасовые переговоры с Александром Лукашенко.



По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стороны обсудили ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер".



"Они встречались для "сверки часов". Обсуждались, в том числе вопросы безопасности, целей достичь каких-то договоренностей не было", - отметил Песков.



Также стороны обсуждали экономическое сотрудничество и "внешние угрозы". Уточняется, что Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с Путиным.

