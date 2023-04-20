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В Кремле прокомментировали внезапный визит Столтенберга в Украину
20.04.2023 13:18 Алина Груднева

В Кремле прокомментировали внезапный визит Столтенберга в Украину

В Кремле не могут оценить перспективы вступления Украины в ряды НАТО в связи с внезапным визитом генсека Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга в Киев.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей "спецоперации", — сказал он.

По словам Пескова, в противном случае это будет представлять "серьезную опасность" для безопасности России.

Напомним, Столтенберг прибыл в Украину с неанонсированным визитом 20 апреля. Он отдал дань уважения павшим украинским воинам на Михайловской площади в Киеве у мемориала.

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