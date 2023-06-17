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дмитрий песков
17.06.2023 14:40 Алина Груднева

В Кремле прокомментировали слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на украинской границе.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 17 июня.

Накануне, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что "Киев должен осознавать: в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона".

Песков подтвердил сегодня, что такой вопрос в настоящее время рассматривается и обсуждается.

"Размеры "санитарной зоны" в Украине будут определяться тем, какими вооружениями располагает Киев, чтобы исключить угрозу для россиян", - подчеркнул он.
 

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