



В Кремле прокомментировали слова Путина о "санитарной зоне" в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на украинской границе.



Соответствующее заявление он сделал в субботу, 17 июня.



Накануне, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что "Киев должен осознавать: в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания "санитарного кордона".



Песков подтвердил сегодня, что такой вопрос в настоящее время рассматривается и обсуждается.



"Размеры "санитарной зоны" в Украине будут определяться тем, какими вооружениями располагает Киев, чтобы исключить угрозу для россиян", - подчеркнул он.

