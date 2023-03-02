



В Кремле прокомментировали ситуацию в Брянской области

Президент России Владимир Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области.



Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, Путин получает постоянные доклады по линии ФСБ, Минобороны РФ и Росгвардии.



"Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению", - добавил он.



Между тем, появилась информация о том, что "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области.



Напомним, российские СМИ 2 марта сообщили о том, что в Брянской области идут боестолкновения "с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию". Якобы были взяты в заложники люди.

