В Кремле прокомментировали ситуацию в Брянской области
Президент России Владимир Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин получает постоянные доклады по линии ФСБ, Минобороны РФ и Росгвардии.
"Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению", - добавил он.
Между тем, появилась информация о том, что "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области.
Напомним, российские СМИ 2 марта сообщили о том, что в Брянской области идут боестолкновения "с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию". Якобы были взяты в заложники люди.