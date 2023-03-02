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В Кремле прокомментировали ситуацию в Брянской области
02.03.2023 12:44 Алина Груднева

В Кремле прокомментировали ситуацию в Брянской области

Президент России Владимир Путин отменил запланированную поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин получает постоянные доклады по линии ФСБ, Минобороны РФ и Росгвардии.

"Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению", - добавил он.

Между тем, появилась информация о том, что "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за происходящее в Брянской области.

Напомним, российские СМИ 2 марта сообщили о том, что в Брянской области идут боестолкновения "с украинскими диверсантами, проникшими на приграничную территорию". Якобы были взяты в заложники люди.

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