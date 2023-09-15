



В Кремле прокомментировали расследование смерти Пригожина

Расследование в отношении крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина идет в России своим чередом.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Мы не считаем, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно, комментарии давать преждевременно", - цитируют его слова российские СМИ.



Ранее Песков опроверг предположения о том, что основатель ЧВК "Вагнер" был ликвидирован российскими властями. Он также отметил, что международного расследования относительно смерти Пригожина на будет.

