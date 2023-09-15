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В Кремле прокомментировали расследование смерти Пригожина
15.09.2023 13:25 Алина Груднева

В Кремле прокомментировали расследование смерти Пригожина

Расследование в отношении крушения самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина идет в России своим чередом.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не считаем, что расследование крушения самолета Пригожина идет медленно, комментарии давать преждевременно", - цитируют его слова российские СМИ.

Ранее Песков опроверг предположения о том, что основатель ЧВК "Вагнер" был ликвидирован российскими властями. Он также отметил, что международного расследования относительно смерти Пригожина на будет.
 

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