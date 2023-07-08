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В Кремле прокомментировали приглашение Путина в Турцию
08.07.2023 18:10 Алина Груднева

В Кремле прокомментировали приглашение Путина в Турцию

В Москве и Анкаре пока что не определились с датой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию.

По данным CNN, такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе.

Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский, который везет из страны защитников "Азовстали".

Песков в ответ заверил, что точный срок поездки главы Кремля в Турцию не определен.
 

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