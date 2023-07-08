



В Кремле прокомментировали приглашение Путина в Турцию

В Москве и Анкаре пока что не определились с датой визита президента РФ Владимира Путина в Турцию.



По данным CNN, такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе.



Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский, который везет из страны защитников "Азовстали".



Песков в ответ заверил, что точный срок поездки главы Кремля в Турцию не определен.

