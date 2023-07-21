



В Кремле ответили на заявление Украины про суда в Черном море

В Москве отреагировали на заявление Министерства обороны Украины о том, что все суда, идущие в черноморские порты РФ, будут считаться везущими военный груз.



По данным российских СМИ, реакцию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - подчеркнул Песков.



Пресс-секретарь Путина добавил, что в Москве "анализируют" заявление украинского оборонного ведомства, чтобы "минимизировать опасность".



