Новости » Политика
В Кремле ответили на заявление Украины про суда в Черном море
21.07.2023 13:21 Алина Груднева

В Кремле ответили на заявление Украины про суда в Черном море

В Москве отреагировали на заявление Министерства обороны Украины о том, что все суда, идущие в черноморские порты РФ, будут считаться везущими военный груз.

По данным российских СМИ, реакцию озвучил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем. Поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в Москве "анализируют" заявление украинского оборонного ведомства, чтобы "минимизировать опасность".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы