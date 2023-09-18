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В Кремле ответили на вопрос, жив ли Кадыров
18.09.2023 13:17 Алина Груднева

В Кремле ответили на вопрос, жив ли Кадыров

В Кремле не намерены комментировать новости о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом 18 сентября сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль якобы не располагает информацией по поводу госпитализации Кадырова.

"Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья", — сказал Песков.

По слухам, в последнее время состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось. Он находится в одной из московских клиник. Также поступала информация о том, что он впал в кому, а чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе сообщил о его смерти.

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