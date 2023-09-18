



В Кремле ответили на вопрос, жив ли Кадыров

В Кремле не намерены комментировать новости о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова.



Об этом 18 сентября сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



По его словам, Кремль якобы не располагает информацией по поводу госпитализации Кадырова.



"Администрация президента вряд ли может давать справки о состоянии здоровья", — сказал Песков.



По слухам, в последнее время состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось. Он находится в одной из московских клиник. Также поступала информация о том, что он впал в кому, а чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев и вовсе сообщил о его смерти.