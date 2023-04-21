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В Кремле ответили на разрыв договора об аренде земли под посольством в Киеве
21.04.2023 12:58 Алина Груднева

В Кремле ответили на разрыв договора об аренде земли под посольством в Киеве

Россия намерена принять аналогичные меры в отношении посольства Украины в Москве в ответ на разрыв договора об аренде земли под дипучреждением в Киеве.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - отметил он.

Накануне в комментарии "РИА Новости" источник в Москве сообщил, что для разрыва договора об аренде земли с посольством РФ в Киеве нужно уведомление российской стороны, а "его пока не было".

По его словам, если Киев решит национализировать здание посольства РФ, то автоматически "лишится права собственности на недвижимость в России".

О разрыве договора на аренду земли 20 апреля объявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, депутаты проголосовали за разрыв договора, заключенного в 1999 году.
 

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