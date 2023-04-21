



В Кремле ответили на разрыв договора об аренде земли под посольством в Киеве

Россия намерена принять аналогичные меры в отношении посольства Украины в Москве в ответ на разрыв договора об аренде земли под дипучреждением в Киеве.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Здесь же тоже есть земля под посольством Украины и так далее. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься", - отметил он.



Накануне в комментарии "РИА Новости" источник в Москве сообщил, что для разрыва договора об аренде земли с посольством РФ в Киеве нужно уведомление российской стороны, а "его пока не было".



По его словам, если Киев решит национализировать здание посольства РФ, то автоматически "лишится права собственности на недвижимость в России".



О разрыве договора на аренду земли 20 апреля объявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, депутаты проголосовали за разрыв договора, заключенного в 1999 году.

