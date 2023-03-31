



В Кремле ответили на предложение Лукашенко закончить войну в Украине

Президент России Владимир Путин обсудит с Александром Лукашенко его предложение относительно прекращения боевых действий в Украине.



Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков днем, 31 марта.



"Призыв Лукашенко объявить перемирие в Украине будет обсуждаться лидерами России и Беларуси на следующей неделе", — отметил он.



По словам Пескова, в контексте войны в Украине для России "ничего не меняется", поскольку это единственное средство для "достижения целей".