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путин
10.06.2023 14:52 Алина Груднева

В Кремле ответили на инициативу Шольца поговорить с Путиным

Президент России Владимир Путин пока что не планирует проводить телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По данным "РИА Новости", об этом днем, 10 июня, сообщило пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал новость о том, что Шольц намерен в ближайшее время поговорить с Путиным по поводу ситуации в Украине, потребовав от него вывести из страны свои войска.

Что примечательно, их предыдущие переговоры состоялись в декабре прошлого года.
 

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