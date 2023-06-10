



В Кремле ответили на инициативу Шольца поговорить с Путиным

Президент России Владимир Путин пока что не планирует проводить телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.



По данным "РИА Новости", об этом днем, 10 июня, сообщило пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Таким образом, он прокомментировал новость о том, что Шольц намерен в ближайшее время поговорить с Путиным по поводу ситуации в Украине, потребовав от него вывести из страны свои войска.



Что примечательно, их предыдущие переговоры состоялись в декабре прошлого года.

