



В Кремле отреагировали на вручение “Оскара” фильму о Навальном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Голливуд “тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы”. Так он прокомментировал вручение премии “Оскар” фильму “Навальный”, передает ТАСС.



По словам представителя Кремля, он не может судить о качествах этой работы, так как не смотрел ее и “было бы нелогично что-либо говорить”.



“Но, хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает”, — сказал представитель Кремля.

