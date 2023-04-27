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В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином
27.04.2023 13:51 Алина Груднева

В Кремле отреагировали на разговор Зеленского с Си Цзиньпином

В Кремле довольны разговором, состоявшимся между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине и достижение Россией всех поставленных целей. А относительно самого факта общения - это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютный вопрос их двустороннего диалога", - отметил он.

По словам Пескова, уже давно известно о планах мирного урегулирования ситуации в Украине, которые обсуждались Зеленским и председателем КНР.

"Информация не закрыта, она на самом деле неоднократно излагалась и Зеленским, и нашими китайскими партнерами. Она излагалась, публично озвучивались основные параметры этих планов, это доступно абсолютно везде в открытом доступе", - добавил он.

Пресс-секретарь Кремля опроверг информацию о том, что в ходе визита Си Цзиньпина в Москву, тот обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о территориальной целостности Украины в пределах 1991 года.
 

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