



В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в польском языке названий Калининграда и области "граничит с безумием", пишет российское агентство ТАСС.



"Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани с безумием, происходящие в Польше", – сказал Песков в ответ на вопрос об изменении названия для Калининграда и акцию в Варшаве, когда посла России не пропустили с цветами к советскому памятнику и он в итоге оставил их под мемориалом украинцам, погибшим в результате российской агрессии.



Песков добавил, что Польша на протяжении всей истории "время от времени скатывается в это безумие своей ненависти к русским" и "ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит".



Напомним, комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендует вместо названия Калининград употреблять только польское название Крулевец, а для области – Крулевецкая область.

