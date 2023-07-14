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В Кремле открестились от скандала вокруг командующего 58-й армией ВС РФ
14.07.2023 15:02 Алина Груднева

В Кремле открестились от скандала вокруг командующего 58-й армией ВС РФ

В Кремле не намерены комментировать скандал вокруг командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В частности, журналисты спросили у него, знает ли о ситуации с Поповым президент России Владимир Путин.

"Мы не комментируем. Все-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем обращаться именно туда. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня", — открестился он.

Ранее командующий 58-й общевойсковой армией РФ Попов заявил, что его отстранили от должности "за правду".

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