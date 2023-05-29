



В Кремле отказались оценить идею о присоединении Харькова к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать предложение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о необходимости присоединения к региону Харькова и Харьковской области для рeшения проблемы обстрелов территорий региона.



“Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать”, – заявил Песков.



В эфире телеканала “Россия 24” Гладков заявил, что решением этой проблемы стало бы присоединение Харькова и Харьковской области. Губернатор сказал, что “верит в такое решение”.



Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин согласился с мнением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который выступил за присоединение Харькова и Харьковской области к России, чтобы остановить обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины. В то же время депутат отметил, что это “не единственный способ решения вопроса и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ”.

