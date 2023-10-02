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В Кремле объяснили "безвиз" для украинцев
02.10.2023 15:21 Алина Груднева

В Кремле объяснили "безвиз" для украинцев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил указ президента РФ Владимира Путина о "безвизе" для граждан Украины.

По его словам, украинцам решили позволить въезжать по внутренним, даже просроченным, паспортам, поскольку якобы растет число граждан страны, "желающих жить в России".

"Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда именно тех людей, которые хотят к нам переехать", - сказал он.

Указ о "безвизе" Путин подписал накануне, 2 октября. Он вступил силу в тот же день.

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