



В Кремле объяснили "безвиз" для украинцев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил указ президента РФ Владимира Путина о "безвизе" для граждан Украины.



По его словам, украинцам решили позволить въезжать по внутренним, даже просроченным, паспортам, поскольку якобы растет число граждан страны, "желающих жить в России".



"Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда именно тех людей, которые хотят к нам переехать", - сказал он.



Указ о "безвизе" Путин подписал накануне, 2 октября. Он вступил силу в тот же день.