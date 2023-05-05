



В Кремле не хотят ничего говорить о выходе ЧВК "Вагнер" из Бахмута

В Кремле не намерены комментировать слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина относительно выхода наемников из Бахмута с последующей сдачей своих позиций подразделениям минобороны РФ.



На этот вопрос ответил российским СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Мы видели его видео в средствах массовой информации. Но я не могу это комментировать, потому что это касается хода "специальной военной операции", - сказал Песков.



Ранее Пригожин сказал, что "вагнеровцы" испытывают "снарядный голод", в связи с чем вынуждены покинуть свои позиции в Бахмуте 10 мая.

