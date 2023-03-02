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В Конго устроили пророссийский протест против приезда Макрона
02.03.2023 13:20 Евгения Маркова

В Конго устроили пророссийский протест против приезда Макрона

Несколько десятков конголезцев провели демонстрацию в среду, 1 марта, против приезда президента Франции в Конго. У посольства Франции в Киншасе протестующие скандировали "Макрон убийца" или "Макрон убирайся", некоторые размахивали российскими флагами, пишет Africa news

Группа обвинила Эммануэля Макрона в поддержке Руанды, которую они считают ответственной за растущую нестабильность в восточной части Конго.

"Руанда, страна, которая нападала на нас более 25 лет, оставив более сорока миллионов человек убитыми, и Франция не вмешивалась. А сегодня Макрон хотел бы приехать сюда, чтобы посочувствовать нам? Пролить крокодиловы слезы?» — задал риторический вопрос координатор протестного движения Санг-Лумумба.

Ожидается, что французский лидер, который в среду отправился в африканское турне, прибудет в Конго в конце этой недели. Восточная часть страны уже почти 30 лет подвергается насилию со стороны многочисленных вооруженных группировок.

Протест активно освещали российские пропагандисты.

Ранее представители повстанческого движения М23 заявили, что в провинции Северное Киву на востоке Конго присутствуют боевики "ЧВК Вагнер".

Командование Вооруженных сил Демократической республики Конго это заявление назвало ложью, однако последний протест свидетельствует о присутствии российского влияния в стране.

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