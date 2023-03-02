В Конго устроили пророссийский протест против приезда Макрона
Несколько десятков конголезцев провели демонстрацию в среду, 1 марта, против приезда президента Франции в Конго. У посольства Франции в Киншасе протестующие скандировали "Макрон убийца" или "Макрон убирайся", некоторые размахивали российскими флагами, пишет Africa news
Группа обвинила Эммануэля Макрона в поддержке Руанды, которую они считают ответственной за растущую нестабильность в восточной части Конго.
"Руанда, страна, которая нападала на нас более 25 лет, оставив более сорока миллионов человек убитыми, и Франция не вмешивалась. А сегодня Макрон хотел бы приехать сюда, чтобы посочувствовать нам? Пролить крокодиловы слезы?» — задал риторический вопрос координатор протестного движения Санг-Лумумба.
Ожидается, что французский лидер, который в среду отправился в африканское турне, прибудет в Конго в конце этой недели. Восточная часть страны уже почти 30 лет подвергается насилию со стороны многочисленных вооруженных группировок.
Протест активно освещали российские пропагандисты.
Командование Вооруженных сил Демократической республики Конго это заявление назвало ложью, однако последний протест свидетельствует о присутствии российского влияния в стране.