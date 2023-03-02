



В Конго устроили пророссийский протест против приезда Макрона

Несколько десятков конголезцев провели демонстрацию в среду, 1 марта, против приезда президента Франции в Конго. У посольства Франции в Киншасе протестующие скандировали "Макрон убийца" или "Макрон убирайся", некоторые размахивали российскими флагами, пишет Africa news



Группа обвинила Эммануэля Макрона в поддержке Руанды, которую они считают ответственной за растущую нестабильность в восточной части Конго.



"Руанда, страна, которая нападала на нас более 25 лет, оставив более сорока миллионов человек убитыми, и Франция не вмешивалась. А сегодня Макрон хотел бы приехать сюда, чтобы посочувствовать нам? Пролить крокодиловы слезы?» — задал риторический вопрос координатор протестного движения Санг-Лумумба.



Ожидается, что французский лидер, который в среду отправился в африканское турне, прибудет в Конго в конце этой недели. Восточная часть страны уже почти 30 лет подвергается насилию со стороны многочисленных вооруженных группировок.



Протест активно освещали российские пропагандисты.

«Макрон — убийца, Путин — на помощь!»



С такими лозунгами вышли на акцию протеста жители столицы Конго.



Манифестанты выступили против визита президента Франции. Также они принесли с собой триколоры РФ. pic.twitter.com/rrz0dg7GZC — Актуальная Россия (@RussiaActually) March 2, 2023

Ранее представители повстанческого движения М23 заявили, что в провинции Северное Киву на востоке Конго присутствуют боевики "ЧВК Вагнер".Командование Вооруженных сил Демократической республики Конго это заявление назвало ложью, однако последний протест свидетельствует о присутствии российского влияния в стране.