



В комитете по законодательству начали рассматривать 27 тысяч оговорок

Комитет Кнессета по законодательству ночью 18 июля продолжил обсуждение законопроекта об ограничении основания разумности. Депутаты Кнессета от оппозиции приступили к обоснованию 27 тыс. оговорок, которые они представили к законопроекту.



Согласно плану, дебаты продлятся до 18 часов, в течение которых члены оппозиции будут обосновывать свои оговорки, а затем будут проведены голосования по группам из 20 оговорок одновременно, всего около 1500 голосований. По оценкам Кнессета, в среду в полдень члены комиссии завершат голосования, чтобы в начале недели, в соответствии с планом коалиции, можно было выдвинуть законопроект на утверждение во втором и третьем чтении на пленарном заседании.



В обсуждении обоснования оговорок к законопроекту, кроме председателя комиссии, который за сегодняшний вечер сменился уже в третий раз, не участвует ни один депутат Кнессета от коалиции. Оппозиционные депутаты Кнессета подвергли это критике в ходе обсуждения: "Мы находимся в середине обсуждения поправки к Основному закону, существенной поправки. Это стыд и позор".