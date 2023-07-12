



В комитет по назначениям судей отобран член коалиции

В среду, 12 июля, в комитет по назначениям судей выбрали представителя от коалиции.



Им стал член Кнессета от "Оцма Йегудит" Ицхак Кройзер.



Его кандидатуру выбрали в ходе закрытого голосования. Таким образом, в комитет по назначениям судей выбрали по одному кандидату от оппозиции и от коалиции.



В июне в результате голосования была избрана депутат от "Еш Атид" Карин Эльхарар.



Кройзер был не единственным претендентом на это место от коалиции. Свою кандидатуру также представил депутат Моше Соломон от "Религиозного сионизма".



Как сообщалось ранее, назначение второго представителя может не иметь значения, поскольку министр юстиции Ярив Левин объявил о том, что не намерен созывать комитет до тех пор, пока он остается в своем нынешнем виде.



