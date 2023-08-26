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В Колумбии разрешили указывать пол Х в паспортах
26.08.2023 08:36 Евгения Маркова

В Колумбии разрешили указывать пол Х в паспортах


МИД Колумбии сообщило, что в стране начали выдавать паспорта с гендерной опцией X для людей, которые считают себя небинарными. Об этом пишет издание Inquirer.

“Министерство иностранных дел признает разнообразие полов”, – заявила Андреа Гарсон, чиновник МИД.

В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что граждане имеют возможность регистрировать свой пол как небинарный, а не только мужской или женский, в документах, удостоверяющих личность.

До конца года 26 человек воспользовались этой возможностью и подали заявки на изменения в документах.

Колумбия приняла такое решение вслед за рядом других стран, таких как Австралия, Пакистан, Непал, Новая Зеландия, Германия, Аргентина, Соединенные Штаты и Мексика.

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