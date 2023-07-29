



В Колумбии арестован сын президента

Полиция арестовала сына президента Колумбии Николаса Петро по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении.



Об этом в субботу, 29 июля, сообщила Генпрокуратура страны.



Расследование было инициировано еще в марте. Тогда сын Густаво Петрто приветствовал это решение, заявив, что прозвучавшие в отношении него обвинения в том, что он брал деньги у наркоторговцев, являются необоснованными.



Полиция также арестовала его бывшую жену, которая в начале 2023 года сказала журналистам, что двое наркоторговцев дали Николасу деньги на предвыборную кампанию его отца.



Президент Бразилии, комментируя задержание своего сына, пообещал не вмешиваться и не оказывать давление.



"Как человеку и отцу мне больно наблюдать такое саморазрушение и то, как один из моих сыновей попадет в тюрьму. Как президент страны я предоставляю прокуратуре все необходимые гарантии со своей стороны в соответствии с законом", - сказал он.