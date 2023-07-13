



В коалиции шокированы решением БАГАЦа о петиции по отставке Нетаниягу

Главы партий, входящих в коалицию, раскритиковали решение БАГАЦа рассмотреть ходатайство об отстранении от должности премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Об этом говорится в совместном заявлении.



По их словам, "экстремистская политическая группа" во главе с Даном Халуцем пытается сместить действующего премьер-министра, избранного подавляющим большинством голосов на демократических выборах, "с помощью необоснованной петиции".



"Мы шокированы решением рассмотреть петицию, особенно после того, как Кнессет принял закон, запрещающий смещение избранного премьер-министра под предлогом таких ложных заявлений. Это скользкий путь, который может нанести серьезный вред демократии и воле народа", - сказано в заявлении.



Напомним, по ходатайству адвоката Дафны Хельц-Лехнер, поданному от имени длинного списка заявителей, Высший суд справедливости рассмотрит петицию с требованием отстранить премьер-министра Нетаниягу от должности из-за конфликта интересов. Это неожиданный шаг, поскольку БАГАЦ обычно сразу же отклоняет подобные петиции.



