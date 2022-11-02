



В коалиции критикуют Лапида: "Вел себя безответственно"

Журналист 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщил, что высокопоставленные представители нынешней коалиции раскритиковали поведение Яира Лапида во время его пребывания на посту премьер-министра.



Об этом пишет "Аруц Шева".



По словам источников, "Лапид вел себя безответственно, не знал, как обращаться с левым блоком, не учитывал интересы арабских партий и не выполнял межпартийные договоренности".



"Он вел себя как свинья-каннибал, целью которой было уничтожить другие партии, чтобы получить голоса", - заявили они.

