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В коалиции критикуют Лапида: "Вел себя безответственно"
02.11.2022 07:37 Ольга Белозерова

В коалиции критикуют Лапида: "Вел себя безответственно"

Журналист 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль сообщил, что высокопоставленные представители нынешней коалиции раскритиковали поведение Яира Лапида во время его пребывания на посту премьер-министра.

Об этом пишет "Аруц Шева".

По словам источников, "Лапид вел себя безответственно, не знал, как обращаться с левым блоком, не учитывал интересы арабских партий и не выполнял межпартийные договоренности". 

"Он вел себя как свинья-каннибал, целью которой было уничтожить другие партии, чтобы получить голоса", - заявили они.
 

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