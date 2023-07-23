



В Кнессете началось обсуждение законопроекта об основании разумности

В Кнессете начались дебаты по спорному законопроекту коалиции, запрещающему судебную проверку основания разумности административных решений правительства. Ожидается, что законопроект будет принят в понедельник вечером.



Оппозиция хочет растянуть дебаты с 10:00 воскресного открытия пленума до 12:00 понедельника.



По истечении отведенного для оппозиции времени для выступлений министры правительства и законодатели коалиции, способствовавшие продвижению законопроекта, будут выступать еще около двух часов.



Ожидается, что голосование во втором чтении законопроекта начнется в 14:00 понедельника, включая голосование по 140 из 27 640 оговорок, отклоненных комиссией Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию, подготовившим законопроект.



Если какие-либо оговорки будут приняты Кнессетом, они станут частью законопроекта.



Ожидается, что голосование по третьему, окончательному чтению законопроекта начнется сразу после второго чтения, которое начнется около 18:00 в понедельник.



Ожидается, что законопроект будет принят. Коалиционное большинство в 64 места в 120-местном Кнессете сможет протолкнуть его, несмотря на ожесточенные возражения гражданского общества и профессионалов.

