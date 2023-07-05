



В Кнессете рассмотрят закон о роспуске Ассоциации адвокатов

Ожидается, что законопроект о роспуске коллегии адвокатов, представленный членом Кнессета Ханохом Милвицки от партии Ликуд, будет поставлен на голосование и пройдет предварительное чтение на пленуме Кнессета сегодня, 5 июля.



Голосование по вопросу о роспуске Ассоциации и придании ей добровольного характера состоится через три недели после победы Амита Бахара в гонке за пост президента Ассоциации адвокатов. Победа Бахара, набравшего 70% голосов, обеспечила ему большинство в национальном совете Ассоциации, который выбирает представителей Ассоциации в комитете по отбору судей.



Вместе с представителем оппозиции Карин Эльхарар, двумя представителями адвокатов, которые, как ожидается, будут из блока Бахера, и тремя судьями, коалиция теперь в меньшинстве - три против шести членов комитета. Однако следует подчеркнуть, что роспуск Ассоциации не был направлен на решение проблемы меньшинства представителей коалиции в комитете по отбору судей



Сегодня каждый адвокат должен быть членом ассоциации адвокатов и платить членский взнос в размере сотни шекелей. Если они не являются членами коллегии адвокатов, им будет запрещено заниматься юридической практикой. Кроме того, ассоциация отвечает за специализацию адвокатов, а также за проведение тестов перед получением лицензии на занятие юридической практикой.