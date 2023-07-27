



В Кнессете рассмотрят закон о разделении функций юридического советника

Спустя несколько дней после принятия первого законопроекта о реформировании судебной системы, депутаты от коалиции в среду внесли в Кнессет новый законопроект, направленный на разделение полномочий юридического советника правительства. Законопроект предусматривает передачу государственному прокурору полномочий возбуждения уголовного преследования против членов кабинета.



Авторами законопроекта выступили 11 членов партии Ликуд, представляющие около трети избранных законодателей фракции, однако партия быстро дистанцировалась от этой меры.



В документе говорится, что генеральный прокурор, который также является юридическим советником кабинета министров, сталкивается с потенциальным конфликтом интересов при расследовании деятельности его членов, поскольку хорошо с ними знаком. Поэтому ей будет трудно оставаться объективной при расследовании деятельности кабинета министров, и ее полномочия по расследованию деятельности кабинета министров должны быть переданы государственному прокурору.



В случае принятия законопроекта он вступит в силу только после следующих выборов.



Многие члены кабинета неоднократно заявляли юридическому советнику о необходимости ее увольнения, иногда прямо в лицо.



Вскоре после внесения законопроекта депутатами Ликуда было опубликовано заявление, в котором говорилось, что эта мера является "частной" и "не была согласована с лидерами коалиции".



Ликуд утверждает, что Нетаниягу не был причастен к этой инициативе.



"Подобные законопроекты не будут продвигаться без одобрения лидеров коалиции, и [этот законопроект] не стоит на повестке дня", - заявили в Ликуде.

