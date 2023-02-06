



В Кнессете пройдут слушания по спорному законопроекту Бен-Гвира о полиции



Специальный комитет Кнессета во главе с депутатом от партии “Ликуд” Офиром Кацем в воскресенье, 5 февраля, начал обсуждение второй части “Закона о полиции” министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который расширит его власть над израильской полицией. Бен-Гвир согласился на компромисс, согласно которому Кнессет примет те части проекта, которые считаются законными, а обсуждение остальных положений возобновится позже.



Часть, которая прошла 27 декабря, закрепила подчинение израильской полиции правительству и право министра национальной безопасности устанавливать политику и общие принципы, позволил министру устанавливать политику в отношении расследований после консультаций с генеральным прокурором, комиссаром полиции и офицерами, ответственными за расследования. Также установлена обязанность министра ежегодно отчитываться перед Комитетом общественной безопасности Кнессета, а также публиковать любые политические решения на веб-сайте полиции.



В новой части закона добавлено положение о том, что генеральный инспектор полиции “подчиняется министру”. Также министр имеет право “устанавливать политику в отношении продолжительности рассмотрения дел” после консультации с генеральным прокурором, генеральным инспектором полиции и офицерами, ответственными за расследования.

